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Джонсон планирует Brexit в ближайшие пару недель

Джонсон планирует Brexit в ближайшие пару недель
10:10 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Борис Джонсон считает вполне реальными намерениями заключить Brexit в ближайшие несколько недель.

Премьер Британии Борис Джонсон накануне первой на посту встречи с руководством институтов ЕС заявил о реальной возможности заключения соглашения о Brexit в ближайшие недели.

Об этом он написал в своей колонке для Daily Telegraph.

"Если мы сможем добиться достаточного прогресса в ближайшие несколько дней, я намерен прибыть на этот важный саммит 17 октября и завершить соглашение, которое будет защищать интересы бизнеса и граждан по обе стороны пролива и по обе стороны границы в Ирландии", - заявил Джонсон.

"Я горячо верю, что мы можем это сделать, и я считаю, что такое соглашение будет отвечать интересам не только Великобритании, но и наших европейских друзей", - добавил он.

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Премьер также обвинил депутатов в том, что их действия "делают любое соглашение о Brexit труднодостижимым", заявив, что их тактика задержки создает впечатление, что "Британия больше не может или не намерена выходить 31 октября".

"Это ошибочное впечатление. Мы выйдем в этот день, с договором или без него", - подчеркнул Джонсон.

ЕС опроверг слова Джонсона о "существенном прогрессе" в переговорах по Brexit

В понедельник Борис Джонсон встречается с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье в Люксембурге для первых переговоров с момента вступления в должность премьер-министра в июле.

Его предшественница Тереза Мэй за три года переговоров так и не смогла достичь соглашения между Брюсселем и парламентом.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Жан-Клод Юнкер, Brexit.
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