В ПАСЕ обсудят ситуацию крымских татар

Президент Франции Эммануэль Макрон обратится в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Также делегаты обсудят ситуацию крымских татар.
Об этом говорится в повестке дня осенней сессии ПАСЕ, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.
"Президент Французской Республики Эммануэль Макрон обратится в ПАСЕ и ответит на вопросы парламентариев во вторник, 1 октября. Это произойдет во время сессии, которая также ознаменует 70-ю годовщину Совета Европы", - сообщили в ПАСЕ.
Также 2 октября делегаты проведут дебаты о ситуации крымских татар. Докладчиком по данному вопросу является швейцарский депутат Мануэль Торнар.
Среди других вопросов в повестку дня включена защита добровольных анонимных информаторов и жертв терроризма, а также проблематика трудовой миграции в Восточной Европе.
Осенняя сессия ПАСЕ пройдет уже при новом генеральном секретаре Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, которая также обратится в Ассамблею.