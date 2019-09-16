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В ПАСЕ обсудят ситуацию крымских татар

В ПАСЕ обсудят ситуацию крымских татар
11:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости мира:В ПАСЕ готовятся выслушать президента Франции Эммануэля Макрона и обсудить ситуацию сложившуюся в крымских татар.

Президент Франции Эммануэль Макрон обратится в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Также делегаты обсудят ситуацию крымских татар.

Об этом говорится в повестке дня осенней сессии ПАСЕ, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.

"Президент Французской Республики Эммануэль Макрон обратится в ПАСЕ и ответит на вопросы парламентариев во вторник, 1 октября. Это произойдет во время сессии, которая также ознаменует 70-ю годовщину Совета Европы", - сообщили в ПАСЕ.

Также 2 октября делегаты проведут дебаты о ситуации крымских татар. Докладчиком по данному вопросу является швейцарский депутат Мануэль Торнар.

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Среди других вопросов в повестку дня включена защита добровольных анонимных информаторов и жертв терроризма, а также проблематика трудовой миграции в Восточной Европе.

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Осенняя сессия ПАСЕ пройдет уже при новом генеральном секретаре Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, которая также обратится в Ассамблею.

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ПАСЕ, ЕС, Крымские татары, Эммануэль Макрон.
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