Джемилев выступил перед Комитетом ПАСЕ по агрессии РФ в Крыму

Новости Украины:Мустафа Джемилев перед Комитетом ПАСЕ рассказал о дискриминации крымских татар в России.

Лидер крымскотатарского народа и народный депутат Украины Мустафа Джемилев на заседании Комитета ПАСЕ по вопросам равенства и недискриминации в Париже напомнил, что Россия грубо игнорирует все резолюции по аннексии Крыма.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Мустафа Джемилев напомнил о грубое игнорирование Россией всех предыдущих резолюций ПАСЕ, а также решение Международного суда ООН о немедленной отмене Россией запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и снятие запрета на въезд в Крым ему самому и председателю Меджлиса Рефату Чубарову", - сообщил на своей странице в Facebook председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.

Мустафа Джемилев пригласил швейцарского депутата Мануэля Торнаре, который подготовил проект резолюции ПАСЕ "О положении крымских татар", в Украину, чтобы встретиться с руководством и членами Меджлиса крымскотатарского народа, которым российские оккупанты запретили въезд в Крым.

Кроме того, Джемилев заверил, что Меджлис крымскотатарского народа охотно будет способствовать организации на материковой части Украины встречи Торнаре с жителями аннексированного Крыма, в том числе с родственниками и адвокатами крымскотатарских политзаключенных.

Также Джемилев прокомментировал высказывания российских депутатов в ПАСЕ, которые заявили о "наших татарах в Крыму", которые "счастливо живут".

"Ваших татар в Крыму нет, за исключением некоторых коллаборационистов", а что касается российского приглашение автору доклада и проекта резолюции Мануэлю Торнаре посетить Крым, лидер крымскотатарского народа ответил россиянам: "Как минимум некорректно вам приглашать представителя международной организации на территорию, которая является неотъемлемой частью другого государства. Обязанностью России является только обеспечение въезда и выезда представителей международных организаций, которые будут временно оккупированный Крым по приглашению Украины".

Ранее сообщалось, в Страсбурге завершилась открытая часть заседания Палаты Европейского суда по правам человека, который слушает дело "Украина против России (Крым)" и должен принять решение относительно приемлемости для рассмотрения этого дела по существу.

Напомним, глава Меджлиса крымскотатарского народа призвал поднимать вопросы Крыма в публичных обсуждениях.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что ожидают от заседания комитета призыва к России прекратить оккупацию Крыма.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук убежден, что Украина располагает достаточными доказательствами преследования граждан в аннексированом Россией Крыму.