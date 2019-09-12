Скачать
Четверг, 12.09.2019
Евросоюз продлил санкции против России
Евросоюз продлил санкции против России
Террористы "ЛНР" в седьмой раз передали Украине заключенных (Фото)
Террористы "ЛНР" в седьмой раз передали Украине заключенных (Фото)
Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура
Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура
Сверхмассивная черная дыра поглощать все больше веществ
Сверхмассивная черная дыра поглощать все больше веществ

В ПАСЕ отказались рассматривать "крымский доклад"

В ПАСЕ отказались рассматривать "крымский доклад"
14:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Комитет ПАСЕ перенес утверждение проекта доклада по оккупированному Крыму.

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам равенства и недискриминации перенес утверждение проекта доклада по оккупированному Россией Крыму.

Об этом председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил в Facebook.

"Утверждение проекта резолюции ПАСЕ по поводу крымских татар перенесли на следующее заседание Комитета по вопросам равенства и недискриминации", - говорится в сообщении.

Как написал Арьев, докладчик Мануэль Торнаре "готов выслушать Меджлис крымских татар и учесть поправки".

"Интересно, что перенос поддержали россияне. Они предложили докладчику ПАСЕ посетить Крым, но докладчик сослался на международное право и заявил о невозможности такого визита. Итак, работа над докладом будет продолжаться и есть шанс на вполне адекватный финальный текст. Борьба тоже продолжается", - отметил народный депутат.

Как известно, сегодня комитет ПАСЕ должен был утвердить проект доклада о Крыме, который окончательно будет рассматриваться на осенней сессии Ассамблеи в октябре.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что ожидают от заседания комитета призыва к России прекратить оккупацию Крыма.

Ранее сообщалось, в Страсбурге завершилась открытая часть заседания Палаты Европейского суда по правам человека, который слушает дело "Украина против России (Крым)" и должен принять решение относительно приемлемости для рассмотрения этого дела по существу.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук убежден, что Украина располагает достаточными доказательствами преследования граждан в аннексированом Россией Крыму.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПАСЕ, Россия, Крым, Владимир Арьев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 "Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
03 Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
04 Приметы и обряды на 12 сентября - День Александра
05 Гороскоп на завтра, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кличко собирает депутатов для обсуждения роспуска Киевсовета
Кличко собирается обсудить роспуск Киевсовета
Выяснится в четверг: когда Рада отстранит членов ЦИК в полном составе
Когда Рада отстранит членов ЦИК в полном составе
В ПАСЕ отказались рассматривать &quot;крымский доклад&quot;
В ПАСЕ отказались рассматривать "крымский доклад"
Известная украинская певица рассказала, что никогда не болела раком (Фото)
Известная украинская певица рассказала, что никогда не болела раком (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь