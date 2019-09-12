В ПАСЕ отказались рассматривать "крымский доклад"

Новости Украины:Комитет ПАСЕ перенес утверждение проекта доклада по оккупированному Крыму.

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам равенства и недискриминации перенес утверждение проекта доклада по оккупированному Россией Крыму.

Об этом председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил в Facebook.

"Утверждение проекта резолюции ПАСЕ по поводу крымских татар перенесли на следующее заседание Комитета по вопросам равенства и недискриминации", - говорится в сообщении.

Как написал Арьев, докладчик Мануэль Торнаре "готов выслушать Меджлис крымских татар и учесть поправки".

"Интересно, что перенос поддержали россияне. Они предложили докладчику ПАСЕ посетить Крым, но докладчик сослался на международное право и заявил о невозможности такого визита. Итак, работа над докладом будет продолжаться и есть шанс на вполне адекватный финальный текст. Борьба тоже продолжается", - отметил народный депутат.

Как известно, сегодня комитет ПАСЕ должен был утвердить проект доклада о Крыме, который окончательно будет рассматриваться на осенней сессии Ассамблеи в октябре.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что ожидают от заседания комитета призыва к России прекратить оккупацию Крыма.

Ранее сообщалось, в Страсбурге завершилась открытая часть заседания Палаты Европейского суда по правам человека, который слушает дело "Украина против России (Крым)" и должен принять решение относительно приемлемости для рассмотрения этого дела по существу.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук убежден, что Украина располагает достаточными доказательствами преследования граждан в аннексированом Россией Крыму.