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Четверг, 12.09.2019
Нарушения прав человека в Крыму: МИД сделал заявление о работе ПАСЕ
Нарушения прав человека в Крыму: МИД сделал заявление о работе ПАСЕ
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Нарушения прав человека в Крыму: МИД сделал заявление о работе ПАСЕ

Нарушения прав человека в Крыму: МИД сделал заявление о работе ПАСЕ
10:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:МИД Украины призывает ПАСЕ усилить давление на РФ для прекращения нарушения прав человека в Крыму.

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают важности усиления давления на РФ для прекращения и нарушения прав человека на оккупированном полуострове Крым.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины относительно заседания Комитета ПАСЕ по вопросам равенства и недискриминации, на котором будет рассматриваться проект доклада о ситуации с крымскими татарами.

"Принимая новые решения, важно не снижать заданную планку, требуя от России выполнения ранее принятых требований, но и усилить давление на государство-оккупант, таким образом способствуя прекращению оккупации и нарушения прав человека на полуострове", - говорится в комментарии.

"Считаем, что в условиях кризиса доверия к Организации, которая была спровоцирована самой Парламентской ассамблеей, совместными шагами, в частности новыми амбициозными решениями по возвращению Крыма Украине, мы сможем восстановить авторитет Совета Европы как важного правового ориентира в Европе в области защиты прав человека", - подчеркнуло МИД Украины.

В МИД отмечают, что нынешнее заседание Комитета ПАСЕ по вопросам равенства и недискриминации должно стать важным шагом в совместных усилиях по привлечению к ответственности за нарушение прав и свобод человека на оккупированных территориях Украины.

В ведомстве ожидают, что окончательный документ Ассамблеи не только подтвердит, но и усилит позицию Совета Европы, призвав РФ прекратить оккупацию Крыма, соблюдать все обязательства согласно международному праву, немедленно освободить удерживаемых граждан Украины и прекратить противоправное применение российского законодательства, в т.ч. по принудительному призыву в оккупационную армию и перемещению населения на и с территории РФ.

"Предметом мониторинга со стороны конвенционных и институциональных мониторинговых механизмов Совета Европы должно быть выполнение государством-оккупантом своих обязательств в соответствии с международным правом, в частности норм и принципов международного гуманитарного права и международного права в области защиты прав человека", - подчеркнули в МИД Украины.

Генсек ООН назвал Крым частью Украины, но российские "выборы" там не комментирует

Ранее сообщалось, в Страсбурге завершилась открытая часть заседания Палаты Европейского суда по правам человека, который слушает дело "Украина против России (Крым)" и должен принять решение относительно приемлемости для рассмотрения этого дела по существу.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук убежден, что Украина располагает достаточными доказательствами преследования граждан в аннексированом Россией Крыму.

Напомним, в оккупированном Россией Крыму состоялись "местные выборы". 

Верховная Рада приняла заявление о непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины – в Автономной Республике Крым и г.Севастополь.

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ПАСЕ, Крым, МИД Украины, Права человека.
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