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В Раде назвали местные выборы в Крыму недействительными

В Раде назвали местные выборы в Крыму недействительными
18:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Рада заявила о непризнании "выборов" во временно оккупированном Крыму и Севастополе.

Верховная Рада приняла заявление о непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины – в Автономной Республике Крым и г.Севастополь.

За соответствующее постановление (№2119) проголосовали 325 народных депутатов на заседании парламента в среду.

"В рамках колонизации оккупированных территорий Российская Федерация осуществляет незаконные действия, в том числе проводит выборы - последние такие выборы в органы местной власти проводились на территории РФ и, в том числе, проведены РФ на территории оккупированных украинских регионов - Автономной республики Крым и г.Севастополь 8 сентября", - сказал председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко на вечернем пленарном заседании Верховной Рады, представляя проект заявления.

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По словам главы комитета, заявление не вернет Крым, но станет четким доказательством того, что национальной идеей Украины является возвращение оккупированных территорий.

Текст заявления пока не обнародован на сайте Верховной Рады.

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Верховная Рада, Россия, Крым, Севастополь, РФ.
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