В Раде назвали местные выборы в Крыму недействительными

Новости Украины:Рада заявила о непризнании "выборов" во временно оккупированном Крыму и Севастополе.

Верховная Рада приняла заявление о непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины – в Автономной Республике Крым и г.Севастополь.

За соответствующее постановление (№2119) проголосовали 325 народных депутатов на заседании парламента в среду.

"В рамках колонизации оккупированных территорий Российская Федерация осуществляет незаконные действия, в том числе проводит выборы - последние такие выборы в органы местной власти проводились на территории РФ и, в том числе, проведены РФ на территории оккупированных украинских регионов - Автономной республики Крым и г.Севастополь 8 сентября", - сказал председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко на вечернем пленарном заседании Верховной Рады, представляя проект заявления.

По словам главы комитета, заявление не вернет Крым, но станет четким доказательством того, что национальной идеей Украины является возвращение оккупированных территорий.

Текст заявления пока не обнародован на сайте Верховной Рады.