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Джонсон заявил Юнкеру, что не намерен просить отсрочки Brexit

Джонсон заявил Юнкеру, что не намерен просить отсрочки Brexit
20:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Джонсон заявил Юнкеру, что Британия выйдет из ЕС 31 октября.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером отметил, что не намерен просить об отсрочке Brexit, подтвердив, что страна выйдет из ЕС в запланированный день.

Об этом заявил представитель британского правительства после встречи Джонсона и Юнкера, сообщает Sky News.

"Премьер-министр (Джонсон - ред.) также подтвердил, что не будет просить о продлении (процесса Brexit - ред.) и 31 октября выведет Великобританию из ЕС... Лидеры согласились с тем, что дискуссии необходимо активизировать и что встречи будут проводиться на ежедневной основе", - говорится в заявлении представителя.

Кроме того, "было решено, что переговоры также должны вестись на политическом уровне между (французским политиком ред.) Мишелем Барнье и министром по вопросам Brexit (Стивеном Барклай ред.), а также будут проходить переговоры между президентом Юнкером и премьер-министром (Джонсоном - ред.)".

Джонсон планирует Brexit в ближайшие пару недель

Юнкер со своей стороны напомнил, что ответственностью Великобритании является выдвигать юридически оперативные решения, совместимые с соглашением о выходе страны с ЕС. Глава Еврокомиссии также заявил, что дальнейшие переговоры о следующих шагах вскоре продолжатся.

Как сообщалось, сначала Великобритания должна была выйти из состава ЕС 29 марта. В апреле Лондону была предоставлена отсрочка до 31 октября. Новый премьер-министр Борис Джонсон намерен реализовать Brexit до этого срока при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Жан-Клод Юнкер, Brexit.
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