Юнкер: Еврокомиссия открыта к изучению предложений Британии

Новости мира:Евросоюз открыт для конструктивных предложения Лондона 24/7.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в Люксембурге провел переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, где подчеркнул необходимость поиска правового решения относительно Brexit и единства 27 стран ЕС вокруг этого вопроса.

Соответствующая информация обнародована на сайте Европейской комиссии.

"Президент Юнкер отметил, что продвижение вперед с приемлемыми и совместимыми с соглашением о Brexit правовыми решениями является сейчас ответственностью Великобритании. Он подчеркнул, что Еврокомиссия открыта к изучению таких предложений, насколько они соответствуют задачам "backstop". Такие предложения еще не были сделаны", - говорится в обнародованном документе.

Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что Еврокомиссия готова работать над этими вопросами в режиме 24/7.

"Европейский Совет в октябре будет важной вехой в этом процессе. 27 стран ЕС остаются едиными", - добавил президент Еврокомиссии.

Как ожидается, в следующую среду, 18 сентября, президент Еврокомиссии выступит на пленарном заседании Европарламента.