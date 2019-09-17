Фракции парламента Молдовы договорились о сотрудничестве

Новости мира:Коалиция в Молдове заключила долгосрочное соглашение о сотрудничестве.

В парламенте Молдовы фракция Партии социалистов и блока ACUM (в который входят Гражданская платформа "Достоинство и правда" и партия "Действие и солидарность") подписали новое соглашение о сотрудничестве.

Соглашение подписали президент Игорь Додон, спикер Зинаида Гречаный, премьер-министр Майя Санду, а также руководители парламентских фракций социалистов и блока ACUM.

По словам подписантов, договоренности по долгосрочному договору о сотрудничестве появились после того, как практически полностью было выполнено временное политическое соглашение, заключенное социалистами и блоком ACUM 8 июня 2019 года.

Соглашение объемом 15 печатных листов включает все предлагаемые коалицией приоритетные реформы - прежде всего в сфере правосудия - и социально-экономические задачи на кратко-, средне - и долгосрочный периоды.

Социалисты и представители ACUM договорились также не "нападать друг на друга" во время кампании местных выборов, которые пройдут в Молдове 20 октября.