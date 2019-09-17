Скачать
Вторник, 17.09.2019
Главные события 16 сентября: Зеленский и Чапутова, Офис пациента и триумф Беленюка
Главные события 16 сентября: Зеленский и Чапутова, Офис пациента и триумф Беленюка
Польша и Словакия будут помогать Украине в проведении реформ
Польша и Словакия будут помогать Украине в проведении реформ
Украинские арбитры будут судить матч Лиги Европы
Украинские арбитры будут судить матч Лиги Европы
Приметы и обряды на 17 сентября - Луков день
Приметы и обряды на 17 сентября - Луков день

Фракции парламента Молдовы договорились о сотрудничестве

Фракции парламента Молдовы договорились о сотрудничестве
07:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Коалиция в Молдове заключила долгосрочное соглашение о сотрудничестве.

В парламенте Молдовы фракция Партии социалистов и блока ACUM (в который входят Гражданская платформа "Достоинство и правда" и партия "Действие и солидарность") подписали новое соглашение о сотрудничестве.

Соглашение подписали президент Игорь Додон, спикер Зинаида Гречаный, премьер-министр Майя Санду, а также руководители парламентских фракций социалистов и блока ACUM.

По словам подписантов, договоренности по долгосрочному договору о сотрудничестве появились после того, как практически полностью было выполнено временное политическое соглашение, заключенное социалистами и блоком ACUM 8 июня 2019 года.

Соглашение объемом 15 печатных листов включает все предлагаемые коалицией приоритетные реформы - прежде всего в сфере правосудия - и социально-экономические задачи на кратко-, средне - и долгосрочный периоды.

Двое депутатов парламента Молдовы задержаны: причина

Социалисты и представители ACUM договорились также не "нападать друг на друга" во время кампании местных выборов, которые пройдут в Молдове 20 октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Молдова, Парламент, Майя Санду, Игорь Додон, Зинаида Гречаный.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самая полезная каша: особенно поможет при артрите и гастрите
02 Viber представил новую функцию
03 Беларусь, Казахстан и Армения вновь проголосовали против Украины в ООН
04 Гороскоп на завтра, 17 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Низкое давление: причины и как улучшить состояние гипотоникам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сводка ООС: Еще одна смерть на Донбассе
Сводка ООС: Еще одна смерть на Донбассе
Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра, 17 сентября
Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра
Дом Гонтаревой под Киевом сожгли: детали
Дом Гонтаревой под Киевом сожгли: детали
Стало известно, какие болезни можно диагностировать по почерку
Стало известно, какие болезни можно диагностировать по почерку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь