Верховный суд Британии проверит законность действий Джонсона

Новости мира:Апелляции парламента против Джонсона рассмотрит Верховный суд.

Верховный Суд Великобритании рассмотрит две апелляции и окончательно решит, имел ли право британский премьер приостановить на 5 недель работу парламента.

Об этом сообщает BBC.

"Британский Верховный Суд в ближайшее время заслушает две апелляции по поводу того, законно ли Борис Джонсон, премьер-министр страны, приостановил на 5 недель работу парламента, и вынесет окончательный вердикт", - говорится в сообщении.

Так, суд в Эдинбурге постановил, что остановка работы парламента премьером была незаконной, а Высший суд Лондона заявил, что эдинбургский суд не имеет полномочий принимать решения по подобным вопросам.

Сам Джонсон заявил, что "будет спокойно ждать и увидит, что решит суд" перед какими-либо следующими шагами. Оппозиция же требует у Джонсона немедленно снова созвать парламент.

Как известно, британский премьер приостановил работу парламента неделю назад - до 14 октября. Целью этого является не дать депутатам сорвать выход Соединенного Королевства из Европейского Союза, запланированный на 31 октября. Напомним, что сейчас Лондон так и не достиг новых договоренностей с Брюсселем о Brexit, а поэтому является крайне высокой вероятность жесткого выхода страны из ЕС.