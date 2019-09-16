Пресс-конференция Джонсона в Люксембурге отменена: названа причина

Новости мира:Джонсон отменил пресс-конференцию в Люксембурге на фоне протестов против Brexit.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил совместную пресс-конференцию со своим люксембургским коллегой Ксавье Беттелем на фоне громких протестов против Brexit у здания, где должно было проходить мероприятие.

Об этом сообщает CNN.

"Джонсон должен был выступить с заявлением вместе с премьер-министром Люксембурга Беттель, но на фоне скандирования протестующих Бетель появился (на публике - ред.) один", - говорится в сообщении.

О причинах отказа Джонсона выйти вместе с Бетелем к журналистам не сообщается.

Как отмечается, перед этим Борис Джонсон провел в Люксембурге встречу с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Британский премьер подчеркнул, что не намерен просить об отсрочке Brexit подтвердив, что страна выйдет из ЕС в запланированный срок - 31 октября.