В оппозиции Словакии не хватило голосов для отставки премьера

Новости мира:В парламенте Словакии не смогли найти достаточно голосов для отставки действующего премьера.

В Словакии провалился вотум недоверия премьеру Петер Пеллегрини.

Об этом сообщает издание Aktuality.

Оппозиция не смогла найти достаточно голосов для того, чтобы устранить премьера.

Отставки Пеллегрини требовали из-за того, что он не предложил уволить Монику Янковскую с позиции госсекретаря Министерства юстиции после появления информации о ее вероятных связях с Марианом Кочнером, обвиненного в убийстве журналиста Яна Куцяка.

Куцяк был убит в феврале 2018 года, после того, как раскрыл случаи мошенничества с участием Кочнера и политиков из партии Smer тогдашнего премьер-министра Роберта Фицо.

Убийство вызвало большие протесты в Словакии, в результате которых Фицо, министр внутренних дел Роберт Калиняк и глава полиции Тибор Гаспар подали в отставку.