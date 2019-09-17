ЕСПЧ сделал приговор о нарушении РФ прав человека в Приднестровье

Европейский суд по правам человека принял решение по делу о нарушении прав человека в школах, которые ведут обучение на румынском языке в Приднестровье.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение.
Дело касалось жалоб на давление, которое оказывала в 2013-14 годах власть самопровозглашенного Приднестровья на четыре румыноязычные школы в этом регионе, которые использовали латинский алфавит.
Суд также единогласно постановил, что Молдова не нарушала этих прав заявителей.В частности, суд признал, что Российская Федерация осуществляла эффективный контроль над Приднестровской "республикой" в течение соответствующего периода, и, учитывая продолжение военной, экономической и политической поддержки Приднестровья, без которой последнее не могло бы выжить, ответственность была возложена на Россию. Решение окончательное.
Суд постановил, что Россия должна выплатить 12 тыс. евро каждому из трех заявителей по компенсации нематериального вреда; по 6 тыс. евро каждому из 15 заявителей за моральный вред; и 5 тыс. евро совместно всем заявителям за связанные с процессом расходы.