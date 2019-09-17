Скачать
Вторник, 17.09.2019
День спасателя-2019: Зеленский выразил благодарность героям Украины
День спасателя-2019: Зеленский выразил благодарность героям Украины
В Раде назвали вероятную дату выборов главы КГГА
В Раде назвали вероятную дату выборов главы КГГА
Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября
Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября
"Чтение спасет страну": Во Львове стартует BookForum
"Чтение спасет страну": Во Львове стартует BookForum

ЕСПЧ сделал приговор о нарушении РФ прав человека в Приднестровье

ЕСПЧ сделал приговор о нарушении РФ прав человека в Приднестровье
13:25 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:ЕСПЧ обязал выплатить РФ гражданам пострадавшим от ущемления прав человека на территории Приднестровья.

Европейский суд по правам человека принял решение по делу о нарушении прав человека в школах, которые ведут обучение на румынском языке в Приднестровье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение.

Дело касалось жалоб на давление, которое оказывала в 2013-14 годах власть самопровозглашенного Приднестровья на четыре румыноязычные школы в этом регионе, которые использовали латинский алфавит.

  • Заявителями были пять учеников, трое родителей и 10 сотрудников этих школ. Европейский суд по правам человека единогласно признал, что:
  • Россия нарушила право на образование 8 заявителей (5 учеников и 3 родителей учащихся в соответствующих школах)
  • Россия нарушила право на уважение частной жизни относительно 10 заявителей (сотрудников соответствующих школ) путем преследования со стороны властей Приднестровья
  • Россия нарушила право на свободу и безопасность в отношении трех заявителей (сотрудников одной из соответствующих школ)
  • Россия нарушила право на уважение частной и семейной жизни путем обысков у трех заявителей (сотрудников одной из соответствующих школ) и арест их собственности органами Приднестровья.

Суд также единогласно постановил, что Молдова не нарушала этих прав заявителей.В частности, суд признал, что Российская Федерация осуществляла эффективный контроль над Приднестровской "республикой" в течение соответствующего периода, и, учитывая продолжение военной, экономической и политической поддержки Приднестровья, без которой последнее не могло бы выжить, ответственность была возложена на Россию. Решение окончательное.

Чапутова: Словакия продлит санкции против РФ

Суд постановил, что Россия должна выплатить 12 тыс. евро каждому из трех заявителей по компенсации нематериального вреда; по 6 тыс. евро каждому из 15 заявителей за моральный вред; и 5 тыс. евро совместно всем заявителям за связанные с процессом расходы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Молдова, Суд, РФ, Приднестровье, ЕСПЧ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самая полезная каша: особенно поможет при артрите и гастрите
02 Михайлово Чудо 2019: дата и что нельзя делать в этот день
03 Viber представил новую функцию
04 Популярная модель разделась на Новом мосту в Днепре (Фото)
05 Беларусь, Казахстан и Армения вновь проголосовали против Украины в ООН
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (9.09 - 15.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Официальный курс валют 17 сентября: евро упало
Официальный курс валют 17 сентября: евро упало
Не забудьте зонтик: &quot;осенний&quot; прогноз погоды 17 сентября
"Осенний" прогноз погоды 17 сентября
Шикарная блондинка: Кайли Дженнер кардинально сменила имидж (Видео)
Шикарная блондинка: Кайли Дженнер кардинально сменила имидж (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь