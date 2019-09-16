Чапутова: Словакия продлит санкции против РФ

Новости Украины:Президент Словакии Зузана Чапутова заверила, что продлит санкции против РФ пока не будут выполнены все согласованые Минские соглашения.

Братислава поддерживает продление санкций против России до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения и Украина не получит контроль над своей территорией в международно признанных границах, заявляет президент Словакии Зузана Чапутова.

"Каждое разрешение конфликта должно основываться на принципах международного права, и должно учитывать суверенитет и международно признанные границы. Это касается Донбасса и Крыма, и Севастополя. Поэтому Словакия согласно позиции Европейского Союза поддерживает продление санкций против России до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения, и Украина не будет иметь контроль над своей территорией", - сказала Чапутова на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Киеве.

Президент Словакии выразила убеждение, что каждая страна имеет право на самоопределение и на выбор своего путь развития.

"Украина 5 лет назад сказала, что она хочет принадлежать к евроатлантическому пространству и признавать наши совместные ценности. Нужно с уважением относиться к этому решению", - подчеркнула Чапутова.