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В Европарламенте определились с кандидатурой на пост главы ЕЦБ

В Европарламенте определились с кандидатурой на пост главы ЕЦБ
13:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Европарламент поддержал кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ

Европейский парламент во вторник на пленарной сессии в Страсбурге проголосовал за рекомендацию о назначении на пост будущего председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) француженки Кристин Лагард.

Обсуждение кандидатуры проходило в отсутствие Лагард на пленарной сессии. Голосование было тайным.

В поддержку Лагард было подано 394 голоса. Против проголосовали 206 депутатов. 49 воздержались.

"Я надеюсь, что это позволит нам продолжать великолепное сотрудничество между тремя институтами (Советом ЕС, Еврокомиссией и Европарламентом - ред.) при полном уважении роли каждого института и с госпожой Кристин Лагард во главе ЕЦБ", - так оценил мнение ЕП докладывавший от имени Европейской комиссии (ЕК) кандидатуру Лагард зампред ЕК по евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис.

Лагард родилась 1 января 1956 года в Париже. Свою карьеру начинала в качестве адвоката. В последние два десятилетия ее деятельность была связана с торгово-экономической сферой. В 2005 году Лагард была назначена министром внешней торговли Франции. В 2007 году - министром сельского хозяйства. Затем, до 2011 года, она руководила Министерством экономики, финансов и занятости и была первой женщиной на этом посту.

С июля 2011 года Лагард выполняла обязанности директора-распорядителя МВФ, став первой женщиной во главе этой международной финансовой организации. В феврале 2016 года она была утверждена на второй мандат на этом посту.

На саммите ЕС Лагард была рекомендована на пост главы ЕЦБ. "Европейский совет считает Кристин Лагард приемлемой кандидатурой для выполнения функции председателя Европейского центрального банка при условии получения необходимых рекомендаций и мнений в соответствии с договором (о Евросоюзе - ред.)", - говорилось в постановлении Евросовета от 2 июля 2019 года.

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16 июля Лагард опубликовала заявление, в котором сообщила о намерении покинуть МВФ 12 сентября.

Ожидается, что Европейский совет примет окончательное решение на октябрьском саммите ЕС на основе рекомендаций Совета ЕС, консультаций с Европейским парламентом и Советом управляющих ЕЦБ.

Срок действия полномочий председателя ЕЦБ составляет 8 лет без права продления. В случае успешного завершения всех процедур Лагард сменит нынешнего главу ЕЦБ итальянца Марио Драги 1 ноября 2019 года. Француженка будет первой женщиной и на этом посту.

По негласной традиции директором-распорядителем МВФ избирается представитель одной из европейских стран. Другим системообразующим институтом послевоенной мировой финансовой системы - Всемирным банком - в свою очередь, по неписанному правилу, руководит американец.

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ЕС, ЕЦБ, Кристин Лагард, Европарламент.
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