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МИД Чехии: Делегация не нарушала закон приехав в Крым

МИД Чехии: Делегация не нарушала закон приехав в Крым
14:19 Сегодня Телеграф Украинская Правда pixabay.com

Новости мира:МИД Чехии сделали заявление, что делегация не нарушала законы и поездка несла частный характер.

Недавняя поездка граждан Чехии в Крым, аннексированный Россией, носила "исключительно частный, а не официальный характер, и чехи не нарушали чешские законы".

Об этом заявили в МИД Чехии, ссылаясь на Radio Praha.

Посольство Украины в Чехии ранее призвало компетентные чешские органы осудить посещение Крыма некоторыми чешскими гражданами, в том числе представителями руководства так называемой "Всемирного совета Подкарпатских русинов".

Большинство участников этой группы уже не впервые нарушают украинское законодательство о порядке въезда в Крым, отметили дипломаты Украины.

МИД Украины вызвало посла Чехии из-за встречи Земана с закарпатскими русинами

МИД Чехии призвал чешских граждан во время своих путешествий "уважать законы иностранных государств, в частности Украины". Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Зузана Штихова подчеркнула, что "чешская дипломатия в течение долгого времени не рекомендует гражданам совершать туристические поездки в Крым, идущие вразрез с законами Украины".

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Россия, Крым, Чехия, РФ, МИД Украины, МИД Чехии, Зузана Штихова.
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