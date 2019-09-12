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МИД Украины вызвало посла Чехии из-за встречи Земана с закарпатскими русинами

МИД Украины вызвало посла Чехии из-за встречи Земана с закарпатскими русинами
01:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В МИД вызвали посла Чехии для разъяснений.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Чешской Республики Радека Матулу для дачи разъяснений по поводу встречи президента Чехии Милоша Земана с представителями русинов, сообщили в пресс-службе МИД.

"Чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии к русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно-признанных границ. Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию", - говорится в сообщении, на официальном сайте МИД в среду вечером.

Также в МИД заявили, что и впредь будут решительно реагировать на любые попытки ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Напомним, по данным СМИ президент Чехии согласился выступить посредником между Киевом и закарпатскими русинами, которые, по их словам, требуют своего официального признания в отдельном качестве и статуса автономии для своей территории.

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Чехия, МИД, Закарпатье, Милош Земан, Радек Матула.
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