МИД Украины вызвало посла Чехии из-за встречи Земана с закарпатскими русинами

Новости Украины:В МИД вызвали посла Чехии для разъяснений.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Чешской Республики Радека Матулу для дачи разъяснений по поводу встречи президента Чехии Милоша Земана с представителями русинов, сообщили в пресс-службе МИД.

"Чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии к русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно-признанных границ. Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию", - говорится в сообщении, на официальном сайте МИД в среду вечером.

Также в МИД заявили, что и впредь будут решительно реагировать на любые попытки ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, по данным СМИ президент Чехии согласился выступить посредником между Киевом и закарпатскими русинами, которые, по их словам, требуют своего официального признания в отдельном качестве и статуса автономии для своей территории.