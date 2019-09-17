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Делегаты Украины покинули заседание ОБСЕ после слов "Крым, Россия"

Делегаты Украины покинули заседание ОБСЕ после слов "Крым, Россия"
15:04 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: Твитер

Новости мира:Делегация Украины в ОБСЕ приостановила свое участие в знак протеста о аннексии Крыма.

Украинская делегация покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве, где обсуждалась тема свободы слова, в знак протеста против заявлений о "российском Крыме".

Об этом сообщает сайт крымскотатарского телеканала ATR.

"Украинская делегация приостановила участие в рабочем заседании. Сейчас проводятся консультации с партнерами относительно дальнейших действий", - рассказала корреспондент телеканала.

Она объяснила, что таким образом украинская делегация отреагировала на слова крымских пропагандистов, которые во время представления заявили: "Крым, Россия".

Главный редактор пророссийских изданий "Крымская газета" и "Крымский журнал" Мария Волконская, которая приехала на заседание ОБСЕ назвала аннексированный Крым российским. После этого ее выступление на совещании прервали, сославшись на международные документы.

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Дипломаты подтвердили украинский демарш. Кислица оставляет Варшаву, а посол Украины в ОБСЕ Евгений Цымбалюк ведет консультации с партнерами за пределами зала заседаний.

В Варшаве проходит ежегодное совещание ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в человеческом измерении. В мероприятии принимает участие украинская официальная делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей.

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Варшава, Россия, Крым, ОБСЕ, Сергей Кислица, Оккупация Крыма, Евгений Цымбалюк.
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