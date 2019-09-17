ООН: Оккупационные власти увеличили количество обысков крымских татар

Новости мира:С начала 2019 года на территории Крымского полуострова оккупационные власти вдвое увеличили количество рейдов и обысков против крымских татар.

Количество обысков и рейдов, направленных против крымских татар, в оккупированном Крыму за первое полугодие 2019 года удвоилось.

Об этом заявила на пресконфереции председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, представляя новый доклад, который охватывает период с 16 мая по 15 августа 2019 года.

По словам Богнер, количество обысков и рейдов, направленных против крымских татар за первое полугодие 2019 года удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Свобода выражения мнения, как и раньше, подавлялась, в частности путем наложения административных санкций по законодательству о противодействии экстремизму", - подчеркнула она.

Богнер отметила, что это касалось даже тех постов, которые были размещены до начала оккупации, когда в Крыму еще не были введены законы РФ.

В докладе ООН также акцентировалось, что за правительством Украины сохраняются обязательства по правам человека перед теми гражданами Украины, которые живут в оккупированном Крыму, в частности, обязательства обеспечить им равный доступ к пенсиям и социальным выплатам на материковой Украине.