В МИД Украины обозначили приоритеты работы в рамках новой сессии ГА ООН

Новости Украины:Украина в рамках новой сессии Генассамблеи ООН продолжит работать над восстановлением суверенитета.

Украина в рамках новой сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций продолжит работать над восстановлением суверенитета и территориальной целостности.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел.

"Украина как одно из государств-основателей Организации выступает за усиление роли многосторонних механизмов, в частности ООН, в решении насущных проблем современности. В условиях все более настойчивых попыток разрушить мировой порядок, основанный на международном праве и принципах Устава ООН, лидерство этой международной организации является критически необходимым", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

"В рамках работы новой сессии Генеральной Ассамблеи ООН продолжим работать над реализацией национальных приоритетов, прежде всего в сфере восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - отметили в МИД.

В этой связи украинские дипломаты положительно оценивают результаты голосования 16 сентября о включении в проект повестки дня 74-й сессии отдельного пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

"Рассчитываем на дальнейшую поддержку международных партнеров в вопросах прекращения вооруженной агрессии против Украины и достижения мирного урегулирования и деоккупации Крымского полуострова и части Донбасса", - говорится в сообщении.

Также украинские дипломаты выражают поддержку приоритетам работы новоизбранного председателя сессии Тиджани Мухаммад-Банде по содействию укреплению мира и безопасности, борьбе с бедностью, развитию качественного образования и развитию инклюзивных обществ.

"Ожидаем продуктивные переговоры мирового сообщества в рамках общих политических дебатов на следующей неделе", - заявили в МИД.

Кроме того, в ведомстве заявили о готовности внести активный вклад в успешное проведение в этот период инициированных генеральным секретарем ООН и государствами-членами "пяти саммитов для людей планеты": первого Саммита Целей устойчивого развития, Климатического саммита, а также заседаний на высшем уровне по охране здоровья, финансированию развития и проблематике малых островных государств.

Как сообщалось ранее, сегодня, 17 сентября, открывается 74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН.

В повестку дня пленарной недели на уровне глав государств и правительств, которая начнется 23 сентября, включен пункт о ситуации на оккупированных территориях Украины. Президент Владимир Зеленский 23 сентября посетит США для участия в Генассамблее ООН.