Скачать
Вторник, 17.09.2019
День спасателя-2019: Зеленский выразил благодарность героям Украины
День спасателя-2019: Зеленский выразил благодарность героям Украины
Поджог дома Гонтаревой: ЕС требует наказать виновных
Поджог дома Гонтаревой: ЕС требует наказать виновных
Деревянченко: Хочу забрать чемпионский пояс в Украину
Деревянченко: Хочу забрать чемпионский пояс в Украину
Брэд Питт не будет принимать участие в оскаровской кампании
Брэд Питт не будет принимать участие в оскаровской кампании

В МИД Украины обозначили приоритеты работы в рамках новой сессии ГА ООН

В МИД Украины обозначили приоритеты работы в рамках новой сессии ГА ООН
15:20 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Украина в рамках новой сессии Генассамблеи ООН продолжит работать над восстановлением суверенитета.

Украина в рамках новой сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций продолжит работать над восстановлением суверенитета и территориальной целостности.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел.

"Украина как одно из государств-основателей Организации выступает за усиление роли многосторонних механизмов, в частности ООН, в решении насущных проблем современности. В условиях все более настойчивых попыток разрушить мировой порядок, основанный на международном праве и принципах Устава ООН, лидерство этой международной организации является критически необходимым", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

"В рамках работы новой сессии Генеральной Ассамблеи ООН продолжим работать над реализацией национальных приоритетов, прежде всего в сфере восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - отметили в МИД.

В этой связи украинские дипломаты положительно оценивают результаты голосования 16 сентября о включении в проект повестки дня 74-й сессии отдельного пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

"Рассчитываем на дальнейшую поддержку международных партнеров в вопросах прекращения вооруженной агрессии против Украины и достижения мирного урегулирования и деоккупации Крымского полуострова и части Донбасса", - говорится в сообщении.

Также украинские дипломаты выражают поддержку приоритетам работы новоизбранного председателя сессии Тиджани Мухаммад-Банде по содействию укреплению мира и безопасности, борьбе с бедностью, развитию качественного образования и развитию инклюзивных обществ.

"Ожидаем продуктивные переговоры мирового сообщества в рамках общих политических дебатов на следующей неделе", - заявили в МИД.

Кроме того, в ведомстве заявили о готовности внести активный вклад в успешное проведение в этот период инициированных генеральным секретарем ООН и государствами-членами "пяти саммитов для людей планеты": первого Саммита Целей устойчивого развития, Климатического саммита, а также заседаний на высшем уровне по охране здоровья, финансированию развития и проблематике малых островных государств.

В МИД Украины сделали комментарий о встрече глав Украины и РФ

Как сообщалось ранее, сегодня, 17 сентября, открывается 74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН.

В повестку дня пленарной недели на уровне глав государств и правительств, которая начнется 23 сентября, включен пункт о ситуации на оккупированных территориях Украины. Президент Владимир Зеленский 23 сентября посетит США для участия в Генассамблее ООН.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МИД, ООН, Донбасс, Генассамблея ООН, Оккупированный Крым.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самая полезная каша: особенно поможет при артрите и гастрите
02 Михайлово Чудо 2019: дата и что нельзя делать в этот день
03 Viber представил новую функцию
04 Популярная модель разделась на Новом мосту в Днепре (Фото)
05 Беларусь, Казахстан и Армения вновь проголосовали против Украины в ООН
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (9.09 - 15.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Кучма встретился с послом Франции: о чем шла речь
Кучма встретился с послом Франции: о чем шла речь
Не забудьте зонтик: &quot;осенний&quot; прогноз погоды 17 сентября
"Осенний" прогноз погоды 17 сентября
Google закрывает один из сервисов YouTube: детали
Google закрывает один из сервисов YouTube: детали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь