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Джонсон исполнит решение суда о приостановке работы парламента

Джонсон исполнит решение суда о приостановке работы парламента
03:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Верховный суд Великобритании рассмотрит две апелляции и окончательно решит, имел ли право премьер остановить на пять недель работу парламента.

Глава правительства Британии Борис Джонсон исполнит решение Верховного суда Великобритании, если тот признает незаконным приостановку работы парламента на пять недель. Об этом информирует Independent.

"Глава правительства Британии Борис Джонсон выполнит решение Верховного суда, если он признает совет Джонсона королеве остановить работу парламента на пять недель незаконной", - говорится в сообщение.

Давая официальное обязательство от имени Джонсона, генеральный адвокат Шотландии лорд Кин заявил, что премьер-министр "сделает надлежащие шаги" в случае соответствующего решения суда. Однако он не исключил, что глава правительства может посоветовать королеве приостановить работу парламента во второй раз.

Лорд Кин заявил об этом в разговоре с лордом Керром, одним из 11 судей, которые слушают дело о законности приостановки работы парламента.

Как сообщалось, Верховный суд Великобритании рассмотрит две апелляции и окончательно решит, имел ли право премьер остановить на пять недель работу парламента.

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Неделю назад Борис Джонсон остановил работу парламента до 14 октября. Таким образом он стремится не дать депутатам сорвать выход Соединенного Королевства из ЕС, запланированный на 31 октября.

Лондон до сих пор не достиг окончательных договоренностей с Брюсселем по Brexit, поэтому крайне высокой остается вероятность жесткого выхода страны из Евросоюза.

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Парламент, Суд, Борис Джонсон, Джонсон исполнит решение суда, Приостановка работы парламента.
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