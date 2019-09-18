Еврокомиссия подготовит пакет мер борьбы с российской дезинформацией

Новости мира:"Ообъем дезинформации из прокремлевских источников" увеличился вдвое по сравнению с тем, что было год назад.

Европейская комиссия до конца октября подготовит доклад, в котором предложит меры по усилению сопротивляемости ЕС дезинформации, исходящей извне, сообщил европейский комиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг.

"Этот кодекс не будет иметь ничего общего с цензурой, ничего общего с созданием "министерства правды". Речь не идет о том, чтобы указывать, какие деятели политической оппозиции хорошие, а какие плохие. Речь идет лишь о том, чтобы высветить политические дебаты, обеспечить систему транспарентности", - заявил Кинг, который во вторник принял участие в дебатах на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге на тему "Иностранное вмешательство в европейский и национальный демократические процессы и дезинформация".

По его утверждению, "объем дезинформации из прокремлевских источников" увеличился вдвое по сравнению с тем, что было год назад. Еврокомиссия готовит ряд мер, которые составят "кодекс поведения" ЕС по противодействию дезинформации.

Он сообщил, что будут предложены законодательные акты о политической рекламе и ясных правилах финансирования политических партий. Будет усилена координация стран Союза в реагировании на дезинформацию и кибератаки.

Депутаты парламентского большинства в своих выступлениях утверждали, что главный источник дезинформации и вмешательства в европейский демократический процесс - это Россия, но также Китай, Иран "и другие авторитарные режимы" и даже "реакционные силы США". В свою очередь представители крайне правых, националистических и популистских партий призывали не искать внешнего врага в лице России и заявляли, что причина их успехов на выборах - не "российское финансирование", а изменение настроений в европейском обществе.

Первоначально планировалось по итогам дебатов уже в четверг принять соответствующую резолюцию Европарламента, но потом голосование по ней было перенесено на октябрьскую сессию. Дебаты транслировались на сайте Европарламента.