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Болгария построит газопровод для транзита российского газа в Европу в обход Украины

Болгария построит газопровод для транзита российского газа в Европу в обход Украины
06:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости мира:В Болгарии построят газопровод, который будет поставлять российский газ в обход Украины.

Государственный газовый оператор Болгарии подписал контракт на 1,1 млрд евро (1,2 млрд долларов) с группой из Саудовской Аравии на строительство газопровода, по которому российский газ будет транспортироваться в Европу в обход Украины.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Associated Press.

Контракт между государственным оператором "Булгартрансгаз" и консорциумом Arkad из Саудовской Аравии предполагает прокладку трубопровода протяженностью 474 км от южной границы Болгарии с Турцией до ее западной границы с Сербией.

Планируется, что он, в качестве ответвления от газопровода "Турецкий поток", будет поставлять газ в Сербию, Венгрию и Австрию в обход Украины.

Болгария сильно зависит от российского газа. Партнеры на Западе неоднократно призывали страну диверсифицировать свои источники энергии.

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Как отмечает агентство, она была одной из европейских стран, которые понесли наибольшие потери в результате организованного Россией газового шантажа в 2006 и 2009 годах. Сейчас Россия продолжает строить газопровод "Северный поток-2", который предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

По плану газопровод хотят запустить в конце 2019 года. Однако из-за требований Дании "Северный поток-2" могут отложить на 8 месяцев и будут стоить проекту 660 млн евро.

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Газ, ЕС, Болгария, Россия, Транзит газа.
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