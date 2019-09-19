Европарламент поддержал Brexit на условиях ЕС

Новости мира:Европарламент поддержал "плановый Brexit" согласно предварительному Соглашению о выходе.

В резолюции 18 сентября евродепутаты назвали Соглашение о выходе Великобритании "честным, сбалансированным и таким, что обеспечивает юридическую определенность". Об этом говорится на сайте Европарламента, передает Громадське.

За "плановый Brexit" на основе Соглашения о выходе проголосовало 544 депутата. 126 депутатов было против и 38 воздержались.

Парламент ЕС также отметил, что соглашение гарантирует права и жизненный выбор граждан ЕС и Великобритании, механизм финансового урегулирования британских обязательств и учитывает просьбу Великобритании о переходном периоде.

Если Великобритания захочет выйти из ЕС без соблюдения предварительных договоренностей, это повлечет серьезные последствия, за которые полная ответственность ляжет на Великобританию. В резолюции указано, что такой вариант не избавит Великобританию от обязательств в финансовой сфере, по защите гражданских прав и соблюдения Белфастской договоренности 1998 г. об урегулировании кризиса в Северной Ирландии.

В Европарламенте отметили, что это - необходимые предпосылки для любых дальнейших отношений между Евросоюзом и Великобританией