В Шотландии хотят остаться в составе Евросоюза в случае Brexit

Новости мира:Шотландия намерена стать самостоятельным членом Евросоюза в случае выхода Великобритании из состава ЕС.

Об этом заявила первый министр шотландского правительства Никола Стерджен, пишет DW.

Она выразила надежду на то, что Великобритания не выйдет из состава ЕС, отметив, что если это произойдет, Шотландия должна «иметь возможность стать независимой страной-членом ЕС».

Риск того, что Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, «довольно большой», и в этом случае вся страна понесет потери, считает Стерджен.

«Мы продолжим попытки преодолеть „жесткий“ Brexit», — добавила она.

Кроме того, она выступила за проведение повторного референдума в Шотландии о выходе из состава Соединенного королевства уже в 2020 году.

Ранее сообщалось, что обе палаты парламента Великобритании приняли закон, запрещающий выход Британии из ЕС без соглашения и обязывает правительство перенести Brexit после установленного 31 октября.