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Стартовали переговоры по транзиту российского газа через Украину в Европу

Стартовали переговоры по транзиту российского газа через Украину в Европу
13:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Брюсселе начались переговоры об условиях транзита российского газа на европейский рынок по территории Украины.

Переговоры пройдут в несколько этапов. В помещении Еврокомиссии начался раунд двусторонних консультаций между Еврокомиссией и украинской делегацией, в состав которой входят министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Сегодня Еврокомиссия проведет также двусторонние переговоры с российской делегацией, которую возглавляет министр энергетики РФ Александр Новак.

После обеда в здании Еврокомиссии начнутся трехсторонние переговоры под председательством вице-президента Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича при участии делегаций Еврокомиссии, Украины и России.

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Как ожидается, об итогах этих переговоров Марош Шефчович проинформирует представителей прессы сегодня около пяти часов вечера.

Напомним, трехсторонние переговоры будут сосредоточены вокруг вопросов: каким образом отразить правила ЕС в сфере энергетики в будущем рамочном соглашении о транзите газа; какой может быть продолжительность такого будущего контракта; каким образом будут определяться объемы для прокачки газа через ГТС Украины и какие тарифы будут устанавливаться за его транспортировку.

Ранее Еврокомиссия сообщала, что заключение долгосрочного контракта о транзите российского газа на европейский рынок по территории Украины отвечает стратегическим интересам Евросоюза.

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Накануне министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в Киеве сообщил, что украинская сторона согласна с предложением Еврокомиссии относительно заключения такого договора. В частности, речь идет о согласовании долгосрочного контракта на 10-летний период, при этом Украина должна обеспечить ежегодный транзит в объеме 60 млрд. кубометров газа ежегодно.

Предыдущие раунды трехсторонних переговоров по транзиту газа состоялись 17 июля 2018 года и 21 января 2019 года.

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Украина, ЕС, Россия, Европейский союз, РФ, Транзит газа через Украину.
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