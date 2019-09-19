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Финляндия призывает Лондон предоставить письменные предложения по Brexit

Финляндия призывает Лондон предоставить письменные предложения по Brexit
14:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Премьер-министр Финляндии Антти Ринне призвал Великобританию до конца сентября представить Брюсселю свои предложения по Brexit.

"Борису Джонсону пора внести письменные предложения, если такие существуют. Если не получим предложений к концу сентября, тогда времени (на их обсуждение - ред) уже не будет", - сказал Ринне журналистам в Париже.

Ринне подчеркнул, что такой же позиции придерживается президент Франции Эмманюэль Макрон, с которым он проводил встречу во Франции. Финляндия в настоящее время является председателем совета ЕС.

По словам премьера Финляндии, Джонсону необходимо сделать какие-либо конкретные предложения, чтобы срок Brexit перенесли с планируемой даты 31 октября. Сам Джонсон неоднократно заявлял, что Великобритания покинет ЕС именно 31 октября, неважно, достигнет ли Лондон договоренностей с Брюсселем, или нет.

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Также Ринне заявил, что ЕС, как и прежде, не настроен на то, чтобы вносить изменения в подписанное предыдущим британским правительством соглашение. Джонсон, в свою очередь, желает, чтобы в соглашение внесли изменения по ирландской границе, пункту, который не устраивает членов британского парламента.

Ринне намерен сообщить о согласованном с Макроном сроке для Великобритании председателю Европейского совета Дональду Туску.

Для того, чтобы решение по сроку было принято окончательно, требуется согласия лидеров 25 других стран ЕС, отмечает телеканал Sky News. Если такое решение будет принято, то Джонсон получит гораздо меньше времени на принятие решения по Brexit, чем он планировал, сообщает телеканал. Джонсон рассчитывал, что предельным сроком для него станет саммит ЕС 17 октября, отмечает Sky News.

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Великобритания, Финляндия, Борис Джонсон, Brexit, Антти Ринне.
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