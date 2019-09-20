Томаш Петршичек: Москва раскручивает скандал в "деле Конева"

Новости мира:Россия дезинформирует и провоцирует жителей Праги, развернув целую медийную кампанию вокруг памятника маршалу Коневу.

Российская сторона использует медийную кампанию вокруг памятника маршалу Коневу в пражском районе Прага-6, чтобы сыграть на расхождениях мнений в чешском обществе, а также не гнушается дезинформации.

Об этом заявил министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек в ходе дискуссии по поводу переноса памятника маршалу Коневу в Праге, сообщает INFO.cz.

В частности, министр обратил внимание на подачу новостей российским телевидением "Россия24", согласно которым только меньшинство чехов требовало переселения статуи, но телевидение при этом ссылалось на несуществующий опрос, проведенный несуществующей организацией.

"Дезинформационная кампания (связанная с темой переноса статуи Конева) заставляет нас беспокоиться только о наших проблемах, а мы не думали, что подобные случаи происходят и на территории Российской Федерации", - заявил Петршичек, добавив, что мог бы показать фотографии памятников чехословацким легионерам на территории РФ, которые становились жертвами вандалов.

Министр считает, что Чехия не должна позволять загонять себя в угол, она наоборот должна брать инициативу на себя. Он также уверил, что памятнику будет найдено достойное место, и напомнил, что в соответствующем договоре ничего не говорится о том, что он непременно должен оставаться там, где был установлен.

Министр также проинформировал, что получил "серию электронных писем" от общественности с призывом в ответ на дело Конева уменьшить количество дипломатов и сотрудников посольства России (в Чехии их до 140 и некоторые из них, по утверждению Службы безопасности и информации (BIS) являются агентами спецслужб , которые используют дипломатическое прикрытие).

"Однако выдворение дипломатов - это инструмент для чрезвычайных случаев ..., это не обычный инструмент дипломатии", - заметил Першичек, напомнив, что в последний раз это произошло в связи с делом Скрипаля. Но при этом дипломат отметил, что "все очень хорошо осознают, кто есть кто", и в случае необходимости соответствующие меры будут приняты.

"Порой лучше, чтобы мы знали о шпионе как шпионе, чем когда они присылают нам кого-то нового, кого мы не могли бы классифицировать", - подытожил Петршичек.

Как сообщалось ранее, на заседании власти Праги-6 на прошлой неделе было решено перенести памятник маршалу Ивану Коневу после того, как его в очередной раз облили краской. Для одних Конев - герой, освободивший Европу от нацизма, для других - это символ советской диктатуры и человек, подавивший венгерское восстание.