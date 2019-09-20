Турция готова к созданию зоны безопасности в Сирии даже без договоренности с США

Новости мира:Турция может разместить в зоне безопасности 2-3 млн сирийских беженцев.

В зоне безопасности, которая будет создана на севере Сирии вдоль сирийско-турецкой границы, Турция сможет разместить 2-3 млн сирийских беженцев.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Создав зону безопасности к востоку от Евфрата, мы сможем разместить на этой территории сирийских беженцев как из Турции, так и из Европы. Речь идет о 2-3 млн человек", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что Турция ожидает сильную поддержку Европы в решении ситуации в Идлибе и районе на восток от Евфрата и в очередной раз подчеркнул, что в случае неэффективности сотрудничества с США по созданию зоны безопасности, Турция предпримет в этом направлении самостоятельные шаги.

"Если Турция через две недели совместно с США не достигнет конкретных результатов по созданию зоны безопасности в Сирии, то Анкара начнет действовать самостоятельно", - сказал Эрдоган.

Он напомнил, что сейчас в Турции находится 3,6 млн беженцев из Сирии и указал на то, что из-за атак сирийского режима, которые продолжаются при поддержке РФ последние несколько месяцев, сирийцы перемещаются на север страны, что может спровоцировать новую волну беженцев.

Как сообщал ось ранее, 18 марта 2016 года было подписано соглашение между ЕС и Турцией о реадмиссии беженцев.

В соглашении речь шла о предоставлении Турции финансовой помощи в размере 6 миллиардов евро, которые турецкое правительство должно было использовать на проекты, направленные на сирийских беженцев.