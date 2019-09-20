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Турция готова к созданию зоны безопасности в Сирии даже без договоренности с США

Турция готова к созданию зоны безопасности в Сирии даже без договоренности с США
05:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Турция может разместить в зоне безопасности 2-3 млн сирийских беженцев.

В зоне безопасности, которая будет создана на севере Сирии вдоль сирийско-турецкой границы, Турция сможет разместить 2-3 млн сирийских беженцев.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Создав зону безопасности к востоку от Евфрата, мы сможем разместить на этой территории сирийских беженцев как из Турции, так и из Европы. Речь идет о 2-3 млн человек", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что Турция ожидает сильную поддержку Европы в решении ситуации в Идлибе и районе на восток от Евфрата и в очередной раз подчеркнул, что в случае неэффективности сотрудничества с США по созданию зоны безопасности, Турция предпримет в этом направлении самостоятельные шаги.

"Если Турция через две недели совместно с США не достигнет конкретных результатов по созданию зоны безопасности в Сирии, то Анкара начнет действовать самостоятельно", - сказал Эрдоган.

Он напомнил, что сейчас в Турции находится 3,6 млн беженцев из Сирии и указал на то, что из-за атак сирийского режима, которые продолжаются при поддержке РФ последние несколько месяцев, сирийцы перемещаются на север страны, что может спровоцировать новую волну беженцев.

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Как сообщал ось ранее, 18 марта 2016 года было подписано соглашение между ЕС и Турцией о реадмиссии беженцев.

В соглашении речь шла о предоставлении Турции финансовой помощи в размере 6 миллиардов евро, которые турецкое правительство должно было использовать на проекты, направленные на сирийских беженцев.

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Сирия, Беженцы, Турция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Идлиб.
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