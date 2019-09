Резолюцию Совбеза ООН по вопросам Сирии ветировали Россия и Китай

Россия в 13-й раз воспользовалась правом вето, заблокировав резолюцию по конфликту в Сирии. Россия и Китай воспользовались правом вето, заблокировав в Совете Безопасности ООН резолюцию о перемирии в сирийской провинции Идлиб.

На голосовании в четверг, 19 сентября, предложенный Германией, Бельгией и Кувейтом проект документа был отклонен.

При этом резолюцию поддержали 12 государств, еще одна страна - Экваториальная Гвинея - воздержалась. Кроме того, на заседании был отклонен и российско-китайский вариант проекта сирийской резолюции. Его поддержали две страны, отклонили девять, еще четыре воздержались.

"Германия сожалеет о том, что СБ ООН не принял резолюцию о гуманитарном кризисе в Идлибе. Мы по-прежнему считаем своим долгом поиск решения этой проблемы и защиту сирийского народа", - заявила на своей странице в Twitter германская миссия в ООН.

