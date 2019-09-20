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Резолюцию Совбеза ООН по вопросам Сирии ветировали Россия и Китай

Резолюцию Совбеза ООН по вопросам Сирии ветировали Россия и Китай
04:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Россия и Китай воспользовались правом вето, заблокировав резолюцию по Сирии.

Россия в 13-й раз воспользовалась правом вето, заблокировав резолюцию по конфликту в Сирии. Россия и Китай воспользовались правом вето, заблокировав в Совете Безопасности ООН резолюцию о перемирии в сирийской провинции Идлиб.

На голосовании в четверг, 19 сентября, предложенный Германией, Бельгией и Кувейтом проект документа был отклонен.

При этом резолюцию поддержали 12 государств, еще одна страна - Экваториальная Гвинея - воздержалась. Кроме того, на заседании был отклонен и российско-китайский вариант проекта сирийской резолюции. Его поддержали две страны, отклонили девять, еще четыре воздержались.

"Германия сожалеет о том, что СБ ООН не принял резолюцию о гуманитарном кризисе в Идлибе. Мы по-прежнему считаем своим долгом поиск решения этой проблемы и защиту сирийского народа", - заявила на своей странице в Twitter германская миссия в ООН.

Постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген призвал не хранить молчание, а действовать. "На карту поставлено много жизней. Нам нужно сделать все, что в наших силах", - подчеркнул он.

В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал заседание по Сирии "преднамеренным шоу, целью которого было развлечь международное сообщество еще одним российским вето". Он обвинил авторов резолюции в попытках представить "террористов" в Сирии "в качестве дерадикализовавшейся оппозиции". "Фаза вооруженного противостояния в рамках сирийского кризиса фактически завершена. Действительно заинтересованные в политическом урегулировании силы присоединились к этому процессу", - утверждал он.

По данным Соединенных Штатов, Россия накладывает в 13-й раз вето в Совбезе ООН при принятии решений по сирийскому конфликту.

В проекте резолюции Германии, Бельгии и Кувейта указывалось на необходимость немедленно прекратить столкновения сторон. Предполагалось, что режим прекращения огня вступит в силу в полночь 21 сентября. Его цель - "избежать ухудшения и без того катастрофической ситуации" в провинции Идлиб.

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Российско-китайский проект документа также призывает к прекращению боевых действий. Однако в нем предлагается не распространять режим прекращения огня на военные операции против лиц или групп, "связанных с террористическими группировками".

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о завершении войны в Сирии.

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Сирия, Китай, Россия, ООН, Идлиб, Кристоф Хойсген.
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