Финляндия одобрила крупный оборонный заказ у "Saab"

Новости мира:СМИ обнародовали планы по закупке Финляндией нескольких боевых катеров для охраны границы с Россией.

Финляндия существенно усилит свои военно-морские силы, заказав четыре боевых корвета.

Об этом пишет Xinhua.

"Суда будут построены на верфи в городе Раума на западе Финляндии. Боевые системы предоставит шведский "Saab", - говорится в материале.

Отмечается, что четыре судна станут крупнейшими в ВМС Финляндии.

"Они будут 115 метров длиной и будут весить около 3 тыс. тонн", - утверждает "Синьхуа".

Боевые судна смогут применяться как в открытом море, так и в пределах архипелага. Их общая смета составит 1.3 млрд евро, из которых 411 млн евро пойдет на закупку вооружения.

"Строительство будет начато в 2022 году. По его завершении семь старых судов будут выведены из обихода", - отмечает агентство.

Добавим, что Финляндия имеет протяженную границу с Россией, однако не является членом НАТО, поэтому обеспечивает свою оборону самостоятельно.