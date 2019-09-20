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Финляндия одобрила крупный оборонный заказ у "Saab"

Финляндия одобрила крупный оборонный заказ у "Saab"
07:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:СМИ обнародовали планы по закупке Финляндией нескольких боевых катеров для охраны границы с Россией.

Финляндия существенно усилит свои военно-морские силы, заказав четыре боевых корвета.

Об этом пишет Xinhua.

"Суда будут построены на верфи в городе Раума на западе Финляндии. Боевые системы предоставит шведский "Saab", - говорится в материале.

Отмечается, что четыре судна станут крупнейшими в ВМС Финляндии.

"Они будут 115 метров длиной и будут весить около 3 тыс. тонн", - утверждает "Синьхуа".

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Боевые судна смогут применяться как в открытом море, так и в пределах архипелага. Их общая смета составит 1.3 млрд евро, из которых 411 млн евро пойдет на закупку вооружения.

"Строительство будет начато в 2022 году. По его завершении семь старых судов будут выведены из обихода", - отмечает агентство.

Добавим, что Финляндия имеет протяженную границу с Россией, однако не является членом НАТО, поэтому обеспечивает свою оборону самостоятельно.

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Финляндия, Суда, ВМС Финляндии, Катеры, Боевые корветы.
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