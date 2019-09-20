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British Airways осуществит половину отмененных рейсов

British Airways осуществит половину отмененных рейсов
12:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Ранее отмененная забастовка пилотов British Airways позволила компании вернуть в календарь половину рейсов.

British Airways осуществит примерно половину своих рейсов в следующую пятницу, 27 сентября, после решения пилотов британской авиакомпании отменить забастовку, запланированную на этот день.

Авиакомпания предоставила возможность пассажирам, чьи рейсы были отменены из-за планировавшейся забастовки, повторно забронировать билеты, пишет Financial Times.

Ранее сообщалось, что пилоты British Airways отменили забастовку и призвали авиакомпанию к возобновлению переговоров.

Профсоюз пилотов британских авиакомпаний (British Airline Pilots Association, BALPA), представляющий большинство пилотов British Airlines, объявил о решении придерживаться "ответственного подхода", чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта и "непоправимого ущерба" для имиджа компании.

Между тем на минувшей неделе British Airways уже успела отменить почти все свои рейсы на 27 сентября, а также десятки других перелетов за день до и после забастовки.

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British Airways предложила увеличить зарплату пилотов на 11,5% в течение трех лет, однако профсоюз добивался более выгодных условий.

Представители профсоюза отметили, что если British Airways откажется от "новых содержательных переговоров", они сохранят за собой право объявить новую дату забастовки.

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Великобритания, Забастовка, Авиакомпания, British Airways.
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