Гремингер убежден в прогрессе мирных переговоров Кишинева и Тирасполя

Новости мира:Генсек ОБСЕ Томас Гремингер констатирует прогресс в урегулировании конфликта в Приднестровье.

Организация по безопасности Совета Европы выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта, заявляют в Постоянной Миссии ОБСЕ в Молдове по итогам завершившегося визита генсека организации Томаса Гремингера в Кишинев и Тирасполь.

"ОБСЕ выступает за достижение урегулирования приднестровской проблемы на основе суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова c предоставлением особого статуса Приднестровью. Прогресс, достигнутый Кишиневом и Тирасполем в урегулировании, приносит позитивные изменения жителям и является хорошим примером разрешения конфликта для всего региона ОБСЕ", - говорится в пресс-релизе миссии.

Генсек ОБСЕ отметил "политическую волю и приверженность Кишинева и Тирасполя работе в духе укрепления доверия для выполнения договоренностей в пакете "Берлин-плюс", других соглашениях".

"Уверен, что в ходе предстоящей встречи в формате "5+2", организуемой словацким председательством в Братиславе, и планируемой конференции в Баварии, стороны укрепят прогресс и выработают новые договоренности в интересах населения обоих берегов Днестра", - подчеркивается в документе.

Генсек Организации высоко оценил приверженность молдавского правительства и парламента реализации программы реформ по борьбе с коррупцией и укреплению независимости судебных органов. И заверил, что "институты ОБСЕ готовы поддержать осуществление этих реформ, которые помогут Молдавии соответствовать обязательствам".

"Прозрачное проведение местных выборов 20 октября будет иметь большое значение для дальнейшего развития демократии и верховенства закона в Молдове", - отметил Гремингер.

Он приветствовал усилия Молдовы по продвижению прав национальных меньшинств и развитию Гагаузской автономии, что, по его словам, "создает благоприятные условия для приднестровского урегулирования".

Как сообщалось, Гремингер находился в Молдове 18-19 сентября. Он провел встречи с руководством Молдовы и администрацией Приднестровья.