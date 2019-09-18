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ЕСПЧ обязал Россию выплатить учебным заведениям Приднестровского региона 126 тыс. евро

ЕСПЧ обязал Россию выплатить учебным заведениям Приднестровского региона 126 тыс. евро
03:30 Сегодня Телеграф Укринформ

ЕСПЧ обязал РФ возместить ущерб по 17 эпизодам нарушения прав человека.

Европейский суд по правам человека своим решением обязал РФ выплатить 126 тысяч евро морального ущерба учителям и ученикам четырех румынских школ Приднестровского региона Молдовы.

Об этом проинформировали в правозащитной организации Promo-LEX.

"Европейский суд по правам человека обнародовал восемь постановлений, включающих 17 дел о нарушении прав человека в Приднестровском регионе. Среди истцов - преподаватели, сотрудники, ученики (и их родители) из четырех румынских школ, расположенных на территории непризнанного Приднестровья", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что эти учебные заведения действуют в городах Тирасполь, Дубоссары и Григориополь.

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В частности, речь идет о деле руководителя Тираспольского лицея имени Лучиана Благи Иона Йовчева и бухгалтера этого учебного заведения, которых в 2014 году задержали сотрудники так называемой Приднестровской милиции, обвинив в контрабанде денежных средств. Как впоследствии оказалось, они везли из Кишинева в Тирасполь зарплату для учителей.

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Молдова, Россия, Приднестровье, ЕСПЧ.
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