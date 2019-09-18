ЕСПЧ обязал Россию выплатить учебным заведениям Приднестровского региона 126 тыс. евро

ЕСПЧ обязал РФ возместить ущерб по 17 эпизодам нарушения прав человека.

Европейский суд по правам человека своим решением обязал РФ выплатить 126 тысяч евро морального ущерба учителям и ученикам четырех румынских школ Приднестровского региона Молдовы.

Об этом проинформировали в правозащитной организации Promo-LEX.

"Европейский суд по правам человека обнародовал восемь постановлений, включающих 17 дел о нарушении прав человека в Приднестровском регионе. Среди истцов - преподаватели, сотрудники, ученики (и их родители) из четырех румынских школ, расположенных на территории непризнанного Приднестровья", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что эти учебные заведения действуют в городах Тирасполь, Дубоссары и Григориополь.

В частности, речь идет о деле руководителя Тираспольского лицея имени Лучиана Благи Иона Йовчева и бухгалтера этого учебного заведения, которых в 2014 году задержали сотрудники так называемой Приднестровской милиции, обвинив в контрабанде денежных средств. Как впоследствии оказалось, они везли из Кишинева в Тирасполь зарплату для учителей.