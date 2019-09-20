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Brexit без механизма backstop: просьба Джонсона отклонена

Brexit без механизма backstop: просьба Джонсона отклонена
22:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В ЕС отклонили просьбу Джонсона по соглашению Brexit без механизма backstop.

В ЕС отвергли предложения по выходу из тупика в деле Brexit, предоставленные британским премьером Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает Independent.

"Европейское Сообщество отклонило запрос британского правительства по соглашению о Brexit без механизма backstop для ирландской границы", - говорится в сообщении.

Министр по вопросам Brexit Стивен Барклай в четверг заявил, что Великобритании следует предоставить время до конца 2020 года, чтобы изменить политику, вместо конечного срока до конца сентября, установленного лидерами ЕС. После завершения переговоров пресс-секретарь Европейской Комиссии заявил журналистам, что "важно, чтобы в соглашении о Brexit было определено полностью действенное и юридически правильное решение".

Вместе с тем он отметил, что ЕС готов и открыт к рассмотрению любых предложений, отвечающих всем целям механизма backstop.

В ЕС готовы к повторным переговорам по Brexit

Как известно глава правительства Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял о намерении вывести страну из ЕС 31 октября "при любых условиях", даже "без соглашения", что повлекло серьезный политический кризис в стране.

В то же время европейская сторона неоднократно подчеркивала, что вариант соглашения о выходе Великобритании из ЕС, уже согласованный с правительством страны и с лидерами 27 государств ЕС, - лучший из всех возможных. Он содержит гарантии соблюдения прав граждан и бизнеса как в ЕС, так и в Великобритании, важные положения относительно backstop - комплекса мероприятий для сохранения активных торговых, экономических и социальных связей между Ирландией и Северной Ирландией и избежания установления жесткой границы между ними.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
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