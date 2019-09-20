Экс-президенту Румынии вынесли меру пресечения

Новости мира:Суд признал экс-президента Румынии агентом коммунистической спецслужбы.

Бухарестский апелляционный суд установил, что бывший президент Румынии Траян Бэсеску работал информатором тайной полиции коммунистической эпохи.

Об этом сообщает Balkan Insight.

"Бывший президент Румынии Траян Бэсеску работал информатором в тайной полиции коммунистической эпохи - Секуритату", - говорится в сообщении.

Суд подтвердил заключение расследования, проведенного ранее Национальным советом по изучению архивов тайной полиции (CNSAS). Бэсеску отрицает эти обвинения и заявляет, что подаст апелляцию.

"Я принимаю приговор суда таким, какой он есть. Я буду обжаловать его в вышестоящей инстанции", - сказал политик после обнародования решения суда.

В июне этого года было начато судебное разбирательство по делу Бэсеску, который был президентом Румынии в период между 2004 и 2014 годами, по обвинению в сотрудничестве с политической полицией во время существования коммунистического режима с 1948 по 1989 год.

Согласно документам румынской разведки и CNSAS, коммунисты завербовали Бэсеску в 1972 году, когда он был студентом академии военно-морского флота.

Его досье уничтожили в 1979 году после того, как Бэсеску примкнул к правящей Коммунистической партии Румынии.

Но CNSAS обнаружила записи, написанные рукой Бэсеску, в которых говорится, что он сообщал информацию о своих коллегах по обучению и иностранцах, с которыми встречался во время профессиональной деятельности.