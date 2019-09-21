В ФРГ на климатические демонстрации вышли полтора миллиона человек (Видео)

Новости мира:Климатические демонстрации прошли в 150 странах мира.

Почти 1,5 млн человек, по предварительной оценке движения Fridays for Future, вышли на улицы немецких городов в пятницу на марше в защиту климата в рамках международной акции Global Strike 4 Climate.

В Берлине таких людей было 270 тысяч, сообщает корреспондент Укринформа.

С плакатами и баннерами, которые призывают изменить отношение правительств к ситуации, под музыку и с танцами дети и взрослые прошлись по центру столицы. К акции, которая в своем начале считалась «школьной», присоединились много других движений – от вегетарианцев и защитников животных до противников курения.

Движение Fridays for Future выразил свое недовольство консенсусом правительства ФРГ, которого то достигло после 18-часовых переговоров, что продолжались с вечера четверга. Активисты считают, что инициатив, которые обещает ввести немецкая власть, все равно недостаточно, чтобы остановить климатическую катастрофу.

Во всей Германии было анонсировано более 500 акций. В больших городах это привело к транспортным неудобствам. В целом акции прошли в 150 странах мира.