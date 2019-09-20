Участники международного марша защиты климата перекрыли улицу Грушевского

Новости Украины:Протестующие требуют защищать окружающую среду и перейти к 2050 году на 100% возобновляемых источников энергии.

В Киеве участники международного марша защиты климата, приуроченного к специальному саммиту ООН по вопросам климата, который состоится 23 сентября в Нью-Йорке, перекрыли проезжую часть улицы Грушевского.

Акция началась на Михайловской площади с митинга, в котором приняли участие около 450 человек.

Затем была сформирована колонна, к которой постоянно присоединялись люди. В итоге в шествии принимают участие более тысячи человек.

Участники акции с Михайловской площади прошли на Европейскую площадь и по проезжей части улицы Грушевского подошли к зданию Кабинета министров.

Они требуют защищать окружающую среду и перейти к 2050 году на 100% возобновляемых источников энергии.