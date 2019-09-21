Более 60% поляков считают, что ФРГ должна выплатить репарации

Новости мира:Большинство польских граждан убеждены, что Германия должна выплатить репарации за ущерб в годы Второй мировой войны.

Большинство поляков (69%) убеждены в правильности действий польской власти, которая выступает за выплату Германией репараций за причиненный ущерб в годы Второй мировой войны.

Об этом говорится в опросе, проведенном Центром исследований общественного мнения (CBOS) Польши в конце августа, сообщает Interia.pl.

Согласно исследованию, доля тех, кто поддерживает идею выплаты Германией репараций Польше с 2017 года выросла на 15% - до 69%. Против этого решения выступает 21% респондентов. Количество тех, кто выступает против репараций, соответственно, также уменьшилась на 15%.

В общем, лиц, выступающих за выплату Германией репараций, больше всего среди поляков с консервативными взглядами, а меньше всего - среди либералов и сторонников левой идеологии.

Напоминаем, председатель депутатской группы в Сейме РП по оценке потерь Польши в годы Второй мировой войны Аркадиуш Мулярчик ранее заявлял, что его страна имеет право требовать компенсацию от Германии в размере не менее 850 млрд долларов за уничтоженное имущество и людей, убитых во время Второй мировой войны.

Германия отвергает требование Польши относительно новых переговоров о выплате дополнительных репараций, говоря, что эта проблема была урегулирована еще в 1953 году. Впрочем, представители польской власти не согласны с этим утверждением.