Греция усиливает береговую охрану в связи "наплывом" мигрантов

Новости мира:Греция расширяет взаимодействие с Европейским агентством FRONTEX и НАТО из-за увеличения числа мигрантов.

Правительство Греции усиливает береговую охрану и расширяет взаимодействие с Европейским агентством FRONTEX и НАТО из-за роста числа нелегальных мигрантов.

Об этом стало известно после экстренного заседания правительства Греции, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Вопросы расширения взаимодействия с Европейским агентством FRONTEX и НАТО обсуждались во время встречи премьера Кириакоса Мицотакиса с руководителями МВД, министерства обороны и МИД.

Согласно обнародованным данным, за последние несколько месяцев существенно возросло количество мигрантов, которые прибывают из Турции на греческие острова в Эгейском море. Специализированные Центры для размещения мигрантов на островах переполнены, поэтому нелегалы пытаются проникнуть в континентальную часть Греции.

Согласно последним данным, сейчас на территории Турции находятся около 4-х миллионов беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока.