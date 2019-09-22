В Грузии сильный ветер срывает крыши с домов

Новости мира:В Тбилиси и в городе Рустави бушует сильный ураганный ветер.

Ураганный ветер повалил деревья, сорвал крыши с домов, повредил линии электропередачи в Тбилиси и в городе Рустави в 11 км от грузинской столицы, пострадали два человека, сообщает в субботу Общественное телевидение Грузии.

По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, на улице Долидзе в Сабурталинском районе Тбилиси большое дерево упало на двух мужчин, они доставлены в клинику.

В расположенном в 11 км от Тбилиси городе Рустави ветер сорвал крыши с 15 домов, вырванные с корнем многолетние деревья повредили линии электропередачи, автомобили, а в нескольких местах перекрыли движение транспорта.

В целях безопасности в Рустави временно закрыт центральный парк культуры. Этнофестиваль, проведение которого планировался в субботу, перенесен на воскресенье.

Из-за урагана в Службу по управлению ЧС из Тбилиси и Рустави поступило до 230 вызовов. Из-за сильного ветра в оперативный центр по номеру 112 продолжают поступать экстренные вызовы, в большинстве своем о поваленных деревьях и поврежденных автомобилях.

По данным синоптиков, в Восточной Грузии, в том числе в Тбилиси, сильный ветер скоростью около 27 м/сек сохранится в течение ночи, а с утра 22 сентября сравнительно ослабнет.