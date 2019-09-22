Мужчина в Греции попал за решетку за угон самолета более 30 лет назад

Новости мира:Мужчину ливанского происхождения в сентябре 2019 года арестовали за угоны самолетов в 1985 и 1987 годов.

Греческая полиция арестовала 65-летнего мужчину, подозреваемого в угоне самолета в 1985 году и в похищении в 1987 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Мужчина, предположительно, был причастен к угону в 1985 году рейса Trans World Airlines (TWA), во время которого был убит американский пассажир.

Представитель греческой полиции сообщил, что 19 сентября подозреваемый ливанского происхождения высадился с круизного лайнера на острове Миконос.

По неофициальным данным, его разыскивали власти Германии, которые и предупредили греческих коллег.

По словам источника, похищение 1987 года, возможно, было связано с его освобождением в обмен на освобождение двух граждан Германии, взятых в заложники его сообщниками в Ливане.

Рейс TWA 847 из Каира в Сан-Диего с несколькими остановками в пути был захвачен вскоре после взлета из Афин в 1985 году. Угонщики требовали освобождения заключенных мусульман-шиитов из-под стражи в Израиле.

Некоторые пассажиры были избиты, а водолаз ВМС США, находившийся на борту самолета, был убит. В течение следующих двух недель десятки пассажиров находились в заложниках на территории Сирии.