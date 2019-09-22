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Второй день Октоберфест-2019 в фотографиях: как отмечается фестиваль пива (Фото)

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Второй день Октоберфест-2019 в фотографиях: как отмечается фестиваль пива (Фото)
09:33 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:С вчерашнего дня жители и гости Мюнхена отмечают ежегодный праздник пива Октоберфест-2019.

В Мюнхене в субботу открылся 186-й фестиваль пива Октоберфест. В полдень по местному времени больше народный праздник в мире начали мэр города Дитер Райтер и премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Райтер двумя ударами выбил пробку из первой бочки пива. Затем он набрал и передал первый кружку Зедер, который традиционно поднимают за мирное течение фестиваля.

Впрочем, вход для посетителей фестиваля открылся еще в 9:00 утра по местному времени. Фестиваль продлится до 6 октября. Организаторы рассчитывают, что праздник посетят около шести миллионов гостей.

На пиво по сравнению с предыдущим годом уже традиционно возросла. В этом году она увеличилась в среднем на 30 евроцентов и теперь за литровую кружку пива в палатках пивоварен просят от 10,80 до 11,80 евро.

Порядок на фестивале будут поддерживать около 600 полицейских и сотни охранников частных фирм.

Праздник пива: интересные факты об Октоберфесте (Фото)

Место проведения Октоберфеста в этом году снова ограждено из соображений безопасности - на входах осуществляют выборочный контроль, запрещают проносить рюкзаки и большие сумки. Также увеличили количество видеокамер наблюдения.

В 2018 году мероприятие посетили порядка 6,3 миллионов человек - это на 100 тысяч больше, чем на год раньше.

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Германия, Мюнхен, Пиво, Бавария, Октоберфест, Октоберфест-2019.
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