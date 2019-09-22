СМИ: жертва "Новичка" готовит иск против России

Новости мира:Отравившийся в Эймсбери британец хочет отсудить у России почти $1,25 млн.

Британец Чарльз Роули, отравившийся летом 2018 года в Эймсбери, как считает Скотленд-ярд, нервнопаралитическим веществом, планирует отсудить у России 1 млн фунтов стерлингов ($1,25 млн), пишет в воскресенье газета Daily Mirror со ссылкой на заявление его адвоката Патрика Макгвайра.

"Чарли продолжает испытывать серьезные побочные эффекты от токсичного вещества, попавшего в его организм. Но он говорит, что больше всего его беспокоит установление истины того, что произошло", - заявил изданию Макгвайр.

Адвокат рассказал газете, что Роули обратился к нему за помощью, чтобы добиться "правосудия". Тогда Макгвайр предложил ему рассмотреть возможность подачи иска против российского правительства среди прочих вариантов. Других подробностей Макгвайр не приводит.

30 июня 2018 года в городе Эймсбери в бессознательном состоянии были обнаружены Чарльз Роули и Дон Стерджес. Позднее Стерджес скончалась. В доме Роули полиция обнаружила емкость с нервнопаралитическим веществом "новичок", идентичным тому, от которого в марте 2018 года пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, и объединила расследование этих двух случаев.

Ответственность британские власти возложили на Россию.