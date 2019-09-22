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Землетрясение магнитудой 5,8 всколыхнуло Албанию: есть пострадавшие

Землетрясение магнитудой 5,8 всколыхнуло Албанию: есть пострадавшие
16:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:В Албании в результате землетрясения более 100 человек травмированы.

Более сотни человек получили травмы и около 600 домов повреждены в результате землетрясения магнитудой 5,8, которое 21 сентября всколыхнуло Албанию.

Об этом заявили 22 сентября в правительстве страны, сообщает Deutsche Welle.

После землетрясения было зафиксировано еще более ста афтершоков. Большинство пострадавших отделались незначительными повреждениями.

Кроме того, землетрясение повредило объекты энерго- и водоснабжением в столице страны Тиране, в портовом городе Дуррес и в других населенных пунктах в западных и центральных районах Албании. Часть людей, чьи дома подверглись разрушениям, переехали во временные убежища.

На Аляске прогремело землетрясение

Как отметила на заседании правительства 22 сентября министр обороны страны Олта Джачка, "к счастью, нефтяные скважины не были повреждены", цитирует агентство новостей AP.

Как известно, землетрясение произошло 21 сентября. Его эпицентр находился в портовом городе Дуррес, что в 25 километрах к западу от Тираны. Министерство обороны Албании заявило, что это было самое сильное землетрясение в стране за последние 20-30 лет.

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Землетрясение, Албания, Магнитуда.
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