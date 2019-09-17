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На Аляске прогремело землетрясение

На Аляске прогремело землетрясение
08:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Ощутимое землетрясение произошло в понедельник в центральной части американского штата Аляска, мощность которого по шкале Рихтера оценивается как "достаточно сильная".

Об этом сообщило местное издание Anchorage Daily News.

"Землетрясение магнитудой 5,2 с эпицентром в районе Уиллоу шокировало южно-центральную часть Аляски в 17 часов понедельника (по местному времени – ред.)", - отмечает издание.

Как отметили сейсмологи, глубина эпицентра составила примерно 68 км под земной поверхностью. При этом уточняется, что сначала сообщалось о землетрясениях магнитудой 5,1 и 5,4. Однако позже Центр землетрясений Аляски и Геологическая служба США пересмотрели показатель, подтвердив его на уровне 5,2.

Возросло число пострадавших от землетрясения в Китае

По предварительной информации Национального центра предупреждения цунами, последствия смещений земной коры не будут ощущаться на море.

Информация о последствиях стихии на местную инфраструктуру уточняется.

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США, Землетрясение, Аляска, Магнитуда.
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