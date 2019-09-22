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Глава МИД Италии ответил на высказывания премьера Венгрии

Глава МИД Италии ответил на высказывания премьера Венгрии
19:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Луиджи Ди Майо попросил Виктора Орбана не вмешиваться в политику Италии

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо призвал главу правительства Венгрии Виктора Орбана не вмешиваться в итальянскую политику, имея в виду слова Орбана о новой итальянской правительственной коалиции.

Об этом пишет Fidelity.

"Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, отвечая на слова венгерского премьер-министра Виктора Орбана, отметил: "Избегайте вмешательства в чужие дела". Министр обвинил Орбана во вмешательстве во внутренние дела и подчеркнул, что он не позволит никому нападать на Италию" , - говорится в сообщении. Ди Майо добавил, что Орбан не знает о ситуации в Италии и предложил ему высказываться о своей стране.

Ранее Орбан, который прибыл в Италию по приглашению правых политиков, заявил следующее: "В Италии правительство отделилось от народа. Я вижу, что левые возвращаются назад, они везде получают власть, привозят мигрантов и увеличивают налоги. Приходят новые руководители или старые руководители, как Ренци или Джентилони, но они ничего не поняли. Снова те же ошибки. Они хотят дать гражданство беженцам, чтобы получить голоса и выиграть выборы", - сказал Орбан на мероприятии правой партии "Братья Италии" в субботу.

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Как сообщалось, в Италии политический кризис возник в начале августа, когда лидер партии "Лига" Маттео Сальвини вывел свою партию из коалиции, чтобы спровоцировать досрочные выборы. 20 августа глава правительства Италии Джузеппе Конте подал в отставку после того, как вице-премьер Маттео Сальвини поднял вопрос о доверии правительству. 5 сентября новое правительство Италии во главе с премьер-министром Джузеппе Конте принял присягу.

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Италия, Венгрия, Виктор Орбан, МИД Италии.
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