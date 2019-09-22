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Визит Меркель и Крамп-Карренбауэр на ГА ООН начался со скандала: подробности

Визит Меркель и Крамп-Карренбауэр на ГА ООН начался со скандала: подробности
22:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Меркель и министр обороны Германии полетели в США разными самолетами.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр обороны ее кабинета Аннегрет Крамп-Карренбауэр вылетели из Берлина в Нью-Йорк для участия в ГА ООН на разных самолетах, что вызвало возмущение.

Несмотря на предыдущие планы использовать один правительственный самолет, политики и сопровождающие лица воспользовались двумя самолетами, сообщает программа Tagesschau телеканала ARD.

"Почти в одно и то же время канцлер Германии Ангела Меркель и министр обороны ФРГ Анегрет Крамп-Карренбауэр летят на Восточное побережье США. То, что они используют два разных самолета люфтваффе, а не направляются вместе в одной машине, вызывает возмущение ... Это означает более высокие расходы, критику и требует объяснений", - говорится в репортаже.

Меркель вылетела в воскресенье вечером из аэропорта Тегель в направлении Нью-Йорка на Airbus A340. В понедельник она примет участие в климатическом саммите ООН, а затем - в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

Крамп-Карренбауэр вылетела через полчаса после канцлера на военном транспортном самолете из того же аэропорта. Впрочем, цель ее назначения - Вашингтон, где ее ждет с первым официальным визитом министр обороны США Марк Эспер.

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Изначально планировалось, что Крамп-Карренбауэр полетит со своей делегацией на самолете канцлера, в котором также летят министр развития Герд Мюллер и министр охраны окружающей среды Свенья Шульце. Аэробус А340 должен был сначала сесть в Нью-Йорке, а затем вылететь в Вашингтон. Назад в Берлин глава бундесвера должна была вернуться рейсовым самолетом и уже заказала билеты. Впрочем, по информации СМИ, из ведомства канцлера министру сообщили, что ей придется сократить делегацию до минимума, чтобы освободить место для Меркель. Тогда Крамп-Карренбауэр решила лететь самостоятельно, и поскольку все правительственные самолеты были заняты, было принято решение воспользоваться самолетом, который используется для перевозки войск: в машине на 214 мест будут лететь 15 членов делегации министра.

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Германия, Ангела Меркель, ФРГ, Генассамблея ООН, ГА ООН, Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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