Группа сирийцев прикинулась сборной Украины по волейболу, чтобы попасть в Грецию

Новости мира:Греческая полиция задержала десятерых сирийских мигрантов, которые под видом волейбольной команды из Украины пытались нелегально вылететь из страны.

Об этом сообщает Ekathimerini. Мигрантов задержали в аэропорту Афин в воскресенье после того, как полиция установила, что украинские паспорта, которые они представили, были известны как похищенные или утерянные.

Мужчины были одеты в одинаковую спортивную форму и имели одинаковые спортивные сумки. Кроме того, у них были два волейбольные мячи, сообщила полиция.

После допроса полиция установила, что мужчины на самом деле не являются волейбольной командой.

Их задержали и отправили в следственный магистрат, где им будет предъявлено обвинение в попытке незаконного выезда из страны с помощью похищенных или утраченных проездных документов.

Полиция заявила, что мужчины планировали попасть в другую страну Европейского союза. СМИ сообщают, что сирийцы планировали добраться в Цюрих.

Мигранты, которые бегут из конфликтных стран на Ближнем Востоке и в Северной Африке, часто прибывают в Грецию, чтобы оттуда попасть в другие страны Европы.