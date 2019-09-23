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Группа сирийцев прикинулась сборной Украины по волейболу, чтобы попасть в Грецию

Группа сирийцев прикинулась сборной Украины по волейболу, чтобы попасть в Грецию
09:43 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: ekathimerini

Новости мира:Греческая полиция задержала десятерых сирийских мигрантов, которые под видом волейбольной команды из Украины пытались нелегально вылететь из страны.

Об этом сообщает Ekathimerini. Мигрантов задержали в аэропорту Афин в воскресенье после того, как полиция установила, что украинские паспорта, которые они представили, были известны как похищенные или утерянные.

Мужчины были одеты в одинаковую спортивную форму и имели одинаковые спортивные сумки. Кроме того, у них были два волейбольные мячи, сообщила полиция.

После допроса полиция установила, что мужчины на самом деле не являются волейбольной командой.

Их задержали и отправили в следственный магистрат, где им будет предъявлено обвинение в попытке незаконного выезда из страны с помощью похищенных или утраченных проездных документов.

Мужчина в Греции попал за решетку за угон самолета более 30 лет назад

Полиция заявила, что мужчины планировали попасть в другую страну Европейского союза. СМИ сообщают, что сирийцы планировали добраться в Цюрих.

Мигранты, которые бегут из конфликтных стран на Ближнем Востоке и в Северной Африке, часто прибывают в Грецию, чтобы оттуда попасть в другие страны Европы.

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Сирия, Греция, Украина, Задержание, Афины.
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