ПАСЕ может созвать заседание из-за протестов в Москве

Новости мира:ПАСЕ может провести дебаты, из-за нарушения прав человека во время протестов в Москве.

Парламентская ассамблея Совета Европы на осенней сессии 30 сентября - 4 октября может провести срочные дебаты о нарушении демократических прав и подавлении мирных протестов в Российской Федерации в контексте выборов в Московскую городскую думу.

Об этом сообщает "Укринформ".

Этот вопрос включен в проект повестки дня осенней сессии Ассамблеи по срочной процедуре.

Соответствующий запрос подала политическая группа европейских либералов (ALDE).

Окончательная повестка дня сессии, включая этот вопрос, будет утверждена в первый день работы ассамблеи, 30 сентября.

8 сентября прошли выборы в Московскую городскую думу. Действующий режим не допустил к участию в выборах оппозиционных кандидатов. По этому поводу 27 июля в российской столице прошли массовые протесты. Полиция, применяя силу, задержала около тысячи человек.

В ночь на 25 июня члены ПАСЕ приняли резолюцию, которая позволила делегации РФ уже 25 июня вернуться в ассамблею. Эта резолюция исключает повторное введение серьезных санкций против российских депутатов.